Goletta Verde analizza la pulizia delle acque: "Foce del canale Ferrari oltre i limiti di legge"

I volontari e le volontarie di Goletta Verde hanno campionato 11 punti nella costa romagnola, tra il 19 e il 20 luglio, di cui 7 foci e 4 punti in spiaggia. 2 i campioni risultati oltre i limiti di legge ed entrambi sono foci di fiumi: la foce del canale Ferrari in località Punta Marina a Ravenna e la foce del Marano a Riccione. Ne hanno parlato sabato mattina, durante la presentazione dei dati del monitoraggio, Paola Fagioli, Direttore Legambiente Emilia Romagna, Katiuscia Eroe, Portavoce di Goletta Verde, Gianandrea Baroncini, Assessore all’Ambiente Comune di Ravenna, Giuseppe Sciarrone, Direttore marittimo Emilia Romagna e Comandante capitaneria di porto di Ravenna, Giuseppe Bortone, Direttore Arpae, Anna Fedriga, FridayForFuture Ravenna, Giuseppe Tadolini, Per il Clima - Fuori dal fossile Ravenna e Alessia Merlo, Responsabile Conou Coordinamento Area Nord Est.

Gli obiettivi del monitoraggio

I monitoraggi lungo le coste che Goletta Verde effettua da anni non vogliono sostituire i dati ufficiali, ma vanno a integrare il lavoro svolto dalle autorità competenti. I dati di Arpa sono gli unici che determinano la balneabilità di un tratto di costa a seguito di ripetute analisi nel periodo estivo. Le analisi di Goletta Verde hanno invece un altro obiettivo: andare ad individuare le criticità dovute a una cattiva depurazione dei reflui in specifici punti, come foci, canali e corsi d’acqua che sono il principale veicolo con cui l’inquinamento generato da insufficiente depurazione arriva in mare. Le analisi sono state eseguite da laboratori individuati sul territorio. La presenza di batteri di origine fecale (enterococchi intestinali ed escherichia coli) è un marker specifico di inquinamento dovuto da scarsa o assente depurazione.

I punti risultati oltre i limiti di legge

Degli 11 punti campionati dai volontari e dalle volontarie di Goletta Verde, 2 sono risultati inquinati. La foce del canale Ferrari in località Punta Marina è un nuovo punto che i volontari e le volontarie di Goletta Verde hanno campionato quest’anno, individuato grazie alle segnalazioni dei circoli di Legambiente del territorio e del regionale Legambiente Emilia Romagna, ed è risultato oltre i limiti di legge. Anche la foce del Marano a Riccione è risultata fortemente inquinata, dato che non stupisce visto che dal 2010 è risultato entro i limiti di legge solo una volta.

“La situazione delle acque nella nostra regione a livello generale può dirsi soddisfacente - dichiara Paola Fagioli, Direttrice Legambiente Emilia Romagna - ma non dobbiamo abbassare la guardia: la foce del Marano a Riccione risulta, dallo storico dei nostri campionamenti, fortemente inquinata da 10 anni. Questo significa che nulla è stato fatto per migliorare la depurazione, e che persistono le criticità alle foci dei fiumi. Ad aggravare la situazione c’è da evidenziare che questa foce si trova al centro di una spiaggia frequentata dai bagnanti. Per questo segnaleremo, ancora una volta, le criticità riscontrate da Goletta Verde alle autorità preposte per avviare delle indagini serie per capire l’origine di questo inquinamento e garantire un miglioramento della depurazione, tutelando la salute dei cittadini e delle cittadine”.

I dati nel dettaglio

La foce del canale navigabile Porto Garibaldi a Comacchio in provincia di Ferrara è risultata entro i limiti di legge. Dei 5 punti campionati in provincia di Ravenna solo uno è risultato inquinato, ed è la foce del canale Ferrari in località Punta Marina. Gli altri 4 punti, la foce dei fiumi Uniti in località Lido Adriano a Ravenna, la foce del fiume Savio in località Lido di Savio a Cervia, la spiaggia a nord del canale di destra del Reno e la spiaggia a nord della foce del fiume Lamone in località Casal Borsetti a Ravenna, risultano entro i limiti di legge.

L’unico punto campionato in provincia di Forlì - Cesena, la foce del fiume Rubicone in località Gatteo a Mare a Gatteo, è risultato entro i limiti di legge. A Rimini sono 4 i punti campionati dai volontari e dalle volontarie di Goletta Verde, 3 dei quali risultano entro i limiti di legge: la foce del torrente Ventena a Cattolica, la spiaggia a sud della foce del fiume Uso in località Igea Marina al confine tra Bellaria e Igea Marina e la spiaggia a sud del fiume Marecchia in località San Giuliano Mare a Rimini. Unico punto risultato fortemente inquinato, come da quasi 10 anni, è la foce del torrente Marano a Riccione.