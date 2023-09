Una gran folla per "Sapore di Sale": 60mila presenze e tanta solidarietà

Poco sale ma tanti visitatori: Sapore di Sale si chiude con un'edizione che ha riempito di soddisfazione commercianti e organizzatori. È stata una 4 giorni molto ricca di attività. Tanti gli ospiti che hanno partecipato ai tanti momenti di intrattenimento anche in musica dei vari stand, che si sono divertiti, hanno mangiato, bevuto, fatto acquisti al mercatino e partecipato ai tanti momenti di incontro previsti dal programma. Nella quattro giorni della festa sono state stimate circa 60.000 presenze complessive di pubblico. In tanti hanno visitato le mostre fotografiche, sono intervenuti agli incontri e ai laboratori. Per quanto riguarda i prodotti lavorati col Sale dolce di Cervia, salumieri, casari, pastai, trasformatori o piadinari, hanno proposto i prodotti al sale di Cervia che ancora avevano nei magazzini. Chi non aveva a disposizione il sale cervese, come ad esempio per il gorgonzola o la mozzarella di bufala, ha comunque fornito il prodotto per contribuire al successo della festa.

Da Trapani i 2 quintali di Meloni di Paceco e i 4 quintali di sale proposti hanno fruttato oltre 1.100 euro di offerte devoluti alla Salina di Cervia Così come Dany Fontana ha devoluto il ricavato dalla vendita delle sue foto. Ha raccolto oltre 400 euro. Il gruppo culturale Civiltà Salinara, con la vendita del sale prodotto nella Salina Camillone ha raccolto circa 1000 euro per la salina. Il banco gestito dalla Consulta-Coordinamento del Volontariato di Cervia, con i salumi, formaggi, piadine, biscotti, cioccolato, l’appuntamento di degustazione dei primi piatti del Pastificio La Fenice, con la collaborazione dello chef D’Addiego, e altri appuntamenti, hanno consentito di raccogliere nell’insieme oltre 1000 euro.

Molto apprezzate le presentazioni del libro di Eraldo Baldini “Pirati e corsari nel mare di Romagna” e del libro di Roberto Manzo “Pensare che volevo fare il bagnino”, con tanto pubblico interessato. C'è stata anche la a presenza a sorpresa di Piero Focaccia, che ha piacevolmente sommerso la sala di aneddoti della sua vita rivelando un’energia invidiabile e cantando alcune canzoni del suo repertorio, a cui si è unito il pubblico in sala, divertito ed emozionato. Affollatissimo l'incontro dedicato ai volontari che hanno “vegliato” sulle uova di tartaruga deposte sulla spiaggia di Milano Marittima, che ha emozionato tante persone richiamate all'appuntamento ai Magazzini del Sale. Ai volontari sono stati consegnati attestati di riconoscenza.

Gli appuntamenti istituzionali sono stati diversi, come il convegno dedicato alla European Salt Cities Network di sabato mattina che ha visto la presenza di rappresentanti delle città, partner della rete, di Chioggia con il presidente del Consiglio Comunale Beniamino Boscolo Capon e dell’assessore alla cultura Elena Zennaro, e Margherita di Savoia rappresentata da Giuseppe Diella, presidente del Consiglio comunale. Il convegno, che ha trattato temi inerenti alla cultura materiale e immateriale come veicoli di conoscenza, ma anche di esperienze emozionali, ha visto anche la partecipazione di una delegazione francese (che ha rappresentato anche la città, partner di rete, di Aigues Mortes) che ha donato alla salina 1000 euro raccolti attraverso iniziative della associazione. Il convegno si è chiuso con il rinnovo del patto di amicizia fra Cervia e Chioggia alla presenza anche dei rappresentati del Circolo dei Pescatori “La Pantofla” che tanta amicizia ha dimostrato nei confronti della città di Chioggia. E’ stato anche un momento per ricordare il presidente del circolo culturale recentemente scomparso Silvano Rovida, che ha sempre sostenuto e incitato al patto. Importante per il futuro delle saline di Cervia è stato l’incontro con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ha annunciato l’arrivo di oltre 3 milioni di euro per la rinascita della Salina di Cervia. Grande la solidarietà dimostrata alla salina da parte di diverse realtà fra cui Conad che ha donato oltre 300.000 euro alla Salina per l’acquisto della macchina della raccolta del sale.

“Un’edizione molto particolare fra attenzione e solidarietà questa di Sapore di Sale del 2023, che ci ha procurato forti emozioni e momenti di grande commozione - dichiara il sindaco Massimo Medri - La nostra salina rinascerà grazie al supporto di tutti e per questo ringrazio di cuore tutti coloro che si sono prodigati per dare un aiuto concreto alla ripartenza della nostra salina a partire dai cittadini che hanno organizzato iniziative di raccolta fondi, alle istituzioni, agli enti e alle associazioni che ci hanno dimostrato tanto affetto e solidarietà. Il prossimo anno torneremo ad applaudire la burchiella carica del sale della salina Camillone e il nostro sale, nonché i prodotti al sale di Cervia, torneranno ad essere venduti negli stand della festa.”