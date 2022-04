Grande partecipazione alla cena solidale per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica

Matteo Marzotto e Loris Camprini ospiti della cena di solidarietà con raccolta fondi a favore della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica che si è svolta al Mercato Coperto di Ravenna. Marzotto (presidente della Fondazione ricerca fibrosi cistica) e Camprini (sostenitore da tempo della Fondazione) hanno dialogato sul volume ‘Un Milione di Chilometri in Moto’. Un centinaio le persone che hanno accolto l’invito a impegnarsi a favore della ricerca medica, tra lori numerosi Amici di Ravenna Festival.

“Il Mercato Coperto è per sua natura un luogo di cultura, storia, eventi dove la solidarietà ha un ruolo di primo piano e ben volentieri abbiamo sostenuto questa serata consapevoli dello sforzo che la Fondazione ricerca fibrosi cistica fa per valorizzare i progressi della medicina in questo ambito specifico” il commento di Beatrice Bassi, amministratrice del Mercato Coperto di Ravenna. La serata si è poi conclusa con la cena preparata dallo chef Marco Cavallucci.