Grande partecipazione da Ravenna alla manifestazione nazionale a Roma per la pace

La Camera del lavoro di Ravenna esprime grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione nazionale per la pace promossa dalla coalizione Europe for Peace, di cui la Cgil fa parte. Dal territorio ravennate sono giunti nella capitale tre pullman, ai quali si sono aggiunte molte persone che sono arrivate a Roma con mezzi propri: "Oggi si è svolta una grande manifestazione in favore della pace – commenta Manuela Trancossi, della segreteria confederale della Cgil di Ravenna -. Un lungo corteo ha attraversato le vie di Roma per arrivare a piazza San Giovanni che è stata completamente invasa dai manifestanti. Il corteo è stato coloratissimo. Hanno partecipato i sindacati, il mondo dell’associazionismo, le lavoratrici e i lavoratori, i pensionati. Un variegato mondo ha manifestato per l’immediato cessate il fuoco”. Sul palco si sono alternati numerosi interventi, tra i quali quello del leader della Cgil, Maurizio Landini.

“La piazza ha lanciato un messaggio di grande unità, pur nelle diverse sensibilità – spiega Marinella Melandri, segretaria generale della Cgil di Ravenna -. Sindacati, associazioni e società civile hanno riportato al centro dell’attenzione la necessità del rilancio di un’azione diplomatica e delle azioni concrete per la costruzione della pace. Hanno mandato un messaggio forte e chiaro alle istituzioni nazionali e internazionali: servono percorsi di pace perché la guerra, oltre a portare morte e distruzione, è veicolo di disuguaglianza e di ingiustizia sociale. Dobbiamo cambiare il nostro modello di sviluppo. Serve un movimento internazionale e una mobilitazione globale a favore dei diritti civili, umani e politici in tutto il mondo, a partire dall’Ucraina”.