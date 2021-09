Pioggia, vento e grandine forte nella notte: grossi danni all'agricoltura

La fortissima grandinata avvenuta nella notte tra lunedì e martedì a Giovecca e Passogatto di Lugo, verso Voltana, ha danneggiato ancora una volta gli agricoltori già in ginocchio. Grandine e vento fortissimo hanno 'spazzato' la zona con quasi 80 millimetri di pioggia in pochissimo tempo. La grandine era ancora ben visibile su fossi e reti martedì mattina, spiegano da Condifesa Ravenna. Non sono state segnalate grandinate in altre zone della Romagna, a parte vicino a Ravenna città.