Una giornata che non si dimenticherà per il resto della sua vita. Sabato scorso maxi vincita a Faenza, dove un giovane "fortunato" si è portato a casa la bellezza di due milioni di euro con un gratta & vinci. Il biglietto fortunato, un 'Turbocash' da dieci euro, è stato acquistato al bar tabacchi Matrix di via Forlivese, nel borgo Durbecco.

"Quando ha trovato il biglietto vincente non ci credeva - racconta il titolare della tabaccheria, conosciuto da tutti come 'Giulio' - È un nostro cliente da dieci anni, un giovane imprenditore della zona. È venuto qui incredulo e ci ha mostrato il gratta e vinci, ho controllato e gli ho confermato la vincita. Lui si è impietrito, era sotto shock! Ci ha anche detto che ci farà un regalo, ma noi siamo semplicemente contenti per lui".

