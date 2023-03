Grazie a una donazione il Labrador Yuma porta amore agli anziani in casa di riposo

La Casa Residenza Anziani di Russi è stata dotata di una barella doccia di ultima generazione dotata di pistoni oleodinamici che regolano l’altezza desiderata per facilitare il prelievo dal letto, il trasferimento in tutta sicurezza al bagno assistito e le operazioni di lavaggio, e nel mese di aprile si avvierà un progetto di pet therapy (progetto con animali da compagnia). Tutto questo grazie all’associazione 'Il Mantelllo' presieduta da Alberto Schwarz, protagonista di un grande gesto di generosità con due donazioni in contemporanea.

Hanno ricevuto nei giorni scorsi, presso la struttura di via Faentina nord, la nuova barella doccia la Presidente dell’Asp Ravenna Cervia e Russi, Gardelli Fabiola, insieme alla Coordinatrice della Casa Residenza Anziani Baccarini di Russi, Stefania Santolini. “La collaborazione con le associazioni del territorio e il costante impegno dei volontari – ribadisce Monica Grilli, Assessora alle Politche sociali del Comune di Russi – è fondamentale per garantire il sostegno necessario alla costruzione di progetti ad hoc, che forniscono risposte attente all'unicità della persona”.

Il progetto di Pet Therapy partirà nel mese di aprile coinvolgendo due gruppi di anziani ospiti della Cra Baccarini; si tratta di una importante opportunità per promuovere il benessere degli anziani ospiti, favorire l’integrazione socio-relazionale e, soprattutto, prevenire solitudine e isolamento. Questo progetto consentirà inoltre di sostenere processi assistenziali volti ad aumentare l’autonomia delle persone e al mantenimento della capacità residue, coadiuvando l’assistenza e le terapie farmacologiche in risposta a bisogni sanitari.

Il progetto presentato dall’Associazione Hakuna Matata di Ravenna consiste in attività di relazione con Yuma, Labrador Retriever di 10 anni, accompagnato dalle due operatrici di Pet Therapy che offrono agli anziani l’opportunità di fare conoscenza e comunicare con il cane costruendo una relazione rispettosa ed interscambio; di diminuire lo stress dell’ospedalizzazione e favorire l’espressività delle proprie emozioni e condividerle; di aumentare l’autostima e l’autoefficacia dell’intervento attraverso la stimolazione di racconti del loro vissuto e incentivare un lavoro sulla memoria;

A nome del Consiglio di amministrazione e della Direzione dell’Asp Ravenna Cervia e Russi e del personale della Cra Baccarini, la Coordinatrice della struttura ha ringraziato l’associazione per le donazioni effettuate. "In questi momenti di grande difficoltà ogni gesto di generosità assume particolare significato ed importanza".