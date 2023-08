Grazie all'AperiGene raccolti 2350 euro per aiutare l'asilo distrutto dall'alluvione

Grande successo per la prima edizione de “L’AperiGene”, tre interviste-spettacolo condotte dal comico Gene Gnocchi, ormai faentino di adozione, che si sono svolte tra fine giugno e le prime due di settimane di luglio nel giardino del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. Gli spettacoli, preceduti da visita al Mic Faenza e aperitivo che hanno visto come ospiti Simona Ventura, Orietta Berti e Gerry Scotti, hanno registrato il tutto esaurito con un grande apprezzamento del pubblico.

Come deciso sin dall'inizio, parte dell’incasso - pari a 2350 euro - è stato devoluto a favore dell'emergenza alluvione. Gli organizzatori hanno individuato come destinatario della somma l’asilo nido "L’Isola di Nim", una struttura privata che accoglie bambini 0-3 anni, completamente distrutta sin dalla prima alluvione di inizio maggio.

"Siamo molto soddisfatti dell'entusiasmo con il quale ospiti e pubblico hanno accolto 'L'AperiGene'. C'è stato un clima davvero molto bello: disteso, divertito e partecipato. Proprio ciò che ci auguravamo - precisa Gene Gnocchi - E, in merito alla donazione speriamo che questo nostro contributo possa aiutare Maddalena Casanova e il suo staff a ripristinare gli spazi dell'asilo. L'accoglienza dei più piccoli è un tema che mi sta molto a cuore" continua l'artista".

“Abbiamo accolto con favore la proposta di Gene Gnocchi di organizzare al Mic un programma di intrattenimento con tre personaggi noti e amati dal grande pubblico - commenta Claudia Casali, direttrice del Mic Faenza - C’è stato un bel coinvolgimento delle realtà del territorio a tutti i livelli. Unire una finalità legata alla ripresa post alluvione era un obbiettivo importante che abbiamo perfettamente centrato. La scelta di devolvere parte del ricavato all’Isola di Nim è stata unanime: far ripartire una realtà fortemente danneggiata e dedicata all’infanzia”.