Grazie alla Casa Matha torna a suonare la campana che ricorda la morte di Dante

Intervenendo a Ravenna, nei Chiostri attigui alla Tomba di Dante, Antonio Patuelli ha apprezzato l’iniziativa della Casa Matha di esporre in questo luogo emblematico la significativa campana fatta fondere lo scorso anno per il settimo centenario della morte di Dante. Patuelli ha sottolineato che nel 1921, per il sesto centenario dantesco, i Comuni d’Italia donarono una campana (con gli stemmi di Firenze, città natale del Poeta, di Ravenna, suo luogo d’esilio e di riposo eterno, e di Roma capitale) che ogni sera, come omaggio a Dante, suona tredici rintocchi solenni e mesti in ricordo del giorno (13 settembre 1321) in cui il Poeta morì a Ravenna. "Ora - ha concluso Patuelli - un secolo dopo, la Casa Matha si è resa benemerita di aver fatto realizzare un’ulteriore campana che ha anch’essa alti significati culturali ed etici, cosi come anche le cinque campane che proprio nel 1921 vennero collocate nel campanile dell’attigua Basilica di San Francesco di Ravenna dove si svolse il funerale di Dante e dove venne ospitata la prima Tomba del Poeta".