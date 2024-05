Grazie alla raccolta fondi inaugurano nuovi appartamenti destinati agli alluvionati che hanno perso casa

Dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna a maggio di un anno fa, Banco Bpm ha lanciato una campagna tra i propri correntisti, riuscendo a raccogliere a favore delle Caritas dell'Emilia-Romagna quasi un milione e 300.000 euro (una parte consistente è arrivata direttamente dalla banca e dalle sue fondazioni). Questi soldi sono serviti innanzitutto a dare una casa alle famiglie gravemente disagiate dall'alluvione, aiutando così oltre 950 nuclei, per un totale di 2.529 persone.

E oggi sono stati inaugurati due progetti nell'area di Faenza: la ristrutturazione di un appartamento nella Parrocchia di Sant'Ippolito, di proprietà della Diocesi di Faenza-Modigliana, che accoglie famiglia con particolari fragilità socioeconomiche; e la trasformazione in appartamento abitabile di alcuni locali della Parrocchia di San Savino da usare anche per esigenze abitative future. Banco Bpm partecipa anche alla ristrutturazione di tre appartamenti nella parrocchia di San Domenico, di proprietà della Diocesi di Faenza-Modigliana, per accogliere tre famiglie (nove persone); i lavori inizieranno una volta completato l'iter autorizzativo.

"La ristrutturazione degli appartamenti permette di aiutare in maniera dignitosa chi ne ha necessità, rappresentando al contempo un segno della grande solidarietà verso il territorio", dice don Emanuele Casadio, direttore della Caritas di Faenza-Modigliana. Il sostegno di Banco Bpm ha contribuito ad un fondo istituito dalla Diocesi di Faenza-Modigliana: sono state esaminate quasi 400 richieste, che la Caritas ha sostenuto. Caritas supporta anche chi cerca, senza trovarlo, un impiego garantendo una copertura economica a tirocini formativi.