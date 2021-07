Green Pass obbligatorio: ecco come sarà controllato. Multe salatissime per chi sgarra

Oltre alla multa, in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi "l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni"

Venerdì 6 agosto è la data fissata a partire dalla quale il Green Pass sarà obbligatorio in Italia per accedere a numerosi luoghi al chiuso e per alcuni eventi. Ma cosa rischia chi entrerà in un ristorante, in un bar, in palestra o al cinema senza Green Pass - disponibile anche sul Fascicolo Sanitario Elettronico - da quella data? La multa vale tanto per il singolo cittadino quanto per il gestore del locale in questione e può andare dai 400 ai 1.000 euro: proprio agli esercenti, inoltre, spetterà effettuare i controlli tramite l’app sviluppata dal Ministero della Salute e già disponibile. Il decreto, infatti, prevede che gli esercenti saranno responsabili degli accertamenti su chi entra nelle loro attività. Oltre alla multa, in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi "l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni".

Le sanzioni sono previste anche per la falsificazione del Green Pass, sia per i documenti cartacei che per quelli digitali, ha poi precisato Palazzo Chigi. I controlli per verificare la validità e l’autenticità del Green Pass saranno effettuati, come stabilito sempre dal decreto, tramite l'app 'VerificaC19', sviluppata dal Ministero della Salute attraverso Sogei. L'esercente attraverso l'app inquadrerà il QR code del cliente: se il Green Pass è valido comparirà una spunta verde, il nome e cognome della persona e la data di nascita. Il controllo sarà completato verificando con il documento di identità.

L'app sarà quindi in grado di rilevare anche se il Green Pass non è valido, perché falso, o non ancora attivato, o scaduto, o ancora perché in quel momento non sono ancora passati 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino. Bisogna tenere inoltre presente che il Green Pass può venire revocato: qualora il Servizio Sanitario dovesse comunicare alla piattaforma nazionale la positività al Covid di una persona vaccinata o guarita dal virus, infatti, la piattaforma revocherà il Green Pass.