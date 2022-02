Scatta il vaccino obbligatorio per gli over50: quasi 7000 ravennati a rischio multa

Sono circa 6842 i cittadini over 50 residenti a Ravenna che a partire da martedì 1 febbraio sono a rischio multa, a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50. Chi non si è ancora vaccinato potrà ricevere la multa da 100 euro una tantum decisa dal Governo. E' quanto emerge a fronte di un’elaborazione effettuata su dati Istat (popolazione residente al primo gennaio) e sui dati comunicati dall’Ausl Romagna su chi ancora non ha eseguito almeno la prima dose di vaccino.

Secondo i dati (al 24 gennaio) diramati dall’Ausl Romagna, il 13% dei ravennati nella fascia 50-59 anni non ha effettuato il vaccino (circa 3482 cittadini); idem per il 9% della fascia 60-69 (circa 1776 ravennati), e ancora l'8% della fascia over 70 (circa 1302 cittadini) e il 2% nella fascia over80 (circa 282 persone). Le sanzioni totali si aggirerebbero quindi intorno ai 684.200 euro. In totale, nella provincia di Ravenna sono circa 15.700 gli over50 non ancora vaccinati che rischiano la multa, per un introito di circa 1,5 milioni di euro.

Le multe per chi non si vaccina

L'inosservanza dell'obbligo vaccinale, meglio sottolinearlo, non implica conseguenze penali. Chi non paga la sanzione amministrativa da 100 euro rischia tutt'al più un pignoramento, ossia la riscossione esattoriale da parte di Agenzia delle Entrate-riscossione. Quindi ci potrà essere il blocco del conto corrente nei limiti del valore della multa o del quinto dello stipendio o della pensione. La multa potrà però essere contestata: entro 10 giorni, il destinatario dell'ammenda potrà infatti inviare alla Asl competente un eventuale certificato di esenzione o motivare le ragioni della mancata vaccinazione. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate. Sarà poi compito della Asl a valutare caso per caso se il soggetto è effettivamente da sanzionare.

Dove è obbligatorio il Green Pass dal 1 febbraio

Da martedì 1 febbraio sarà obbligatorio il Green Pass (rafforzato con vaccinazione o guarigione da Covid, o base con tampone negativo) per accedere agli uffici pubblici e quindi anche in Comune. L'obbligo è stato introdotto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022 numero 1. e, così come da indicazione del legislatore, decorre dal primo febbraio al 31 marzo, e stabilisce che gli utenti dei servizi che intendano accedere agli uffici pubblici dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verde Covid; tale disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni.

Servirà il Green Pass per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, per andare in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette. Le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite - andare in una caserma, ad esempio, per sporgere denuncia - senza bisogno di esibire il certificato verde. Ma per tutto il resto - sigarette, libri e giornali compresi - servirà il passaporto vaccinale base (che si ottiene con il vaccino, se si è guariti dal Covid, o con un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido).

Il super Green Pass sul lavoro per gli over 50

Altro aspetto da mettere in evidenza è che il pagamento della multa non dà (ovviamente) diritto al Green Pass. Anche chi viene sanzionato dovrà dunque continuare ad esibire il certificato laddove viene richiesto. A proposito di carta verde: il 15 febbraio entrerà in vigore anche l'obbligo di Green Pass rafforzato sul luogo di lavoro per chi ha più di 50 anni. Chi viene sorpreso senza il pass (che si ottiene solo con la vaccinazione o un certificato di guarigione dal Covid) rischia in questo caso una sanzione da 600 a 1.500 euro. Oltre a risultare assente ingiustificato perdendo così il diritto a retribuzione e contributi. Il mancato possesso per quattro giorni (anche non consecutivi) del Super Green Pass attestante l'obbligo fa infatti scattare, a partire dal quinto giorno, la sospensione dal servizio e dallo stipendio.