Green pass obbligatorio, attese in città due manifestazioni contro la certificazione verde

Scendono in piazza i manifestanti contrari al Green pass. Sono due le azioni di protesta organizzate nei prossimi giorni a Ravenna. Il primo "No Green pass day" è in programma venerdì alle 10 in Piazza del Popolo. E sempre nella piazza centrale di Ravenna si terrà una seconda manifestazione sabato alle 17. Tra i promotori della doppia iniziativa c'è anche Samantha Comizzoli, già candidata sindaco di Ravenna nel 2011 per la lista Ravenna Punto a capo.