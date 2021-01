Grossa perdita d'acqua su via Marabina: traffico deviato

Disagi nel tardo pomeriggio di giovedì in zona Ponte Nuovo, dove intorno alle 17.40 si è verificata una grossa perdita d'acqua su via Marabina nel tratto che precede la svolta su via Romea vecchia. La strada è stata chiusa nel tratto interessato fino all'incrocio con Via Romea Sud. Sul posto si sono portate due pattuglie della Polizia locale di Ravenna per le deviazioni del traffico e la ditta per i lavori e il posizionamento della relativa segnaletica. Chi proviene da Lido di Dante deve svoltare a sinistra sulla Romea vecchia, mentre da via Romea Sud la strada è chiusa e quindi il traffico prosegue verso Classe. Hera effettuerà l'intervento per la perdita.