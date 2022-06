Due maxi incendi nei campi, lambite le case: Vigili del fuoco al lavoro senza sosta. Sul posto anche l'elicottero

Dal primo pomeriggio di domenica i Vigili del Fuoco del comando di Ravenna stanno affrontando, con notevole dispiegamento di mezzi e uomini, diverse situazioni critiche in provincia. In particolare sono divampati due grossi incendi di stoppie di grano: il primo a Sant'Antonio in via del Metano, con una estensione di circa 20 ettari, dove sono impegnati 2 Aps (autopompa serbatoio) dalla sede centrale di Ravenna e dal distaccamento di Lugo, 3 Abp (autobotte) 2 da Ravenna e una da Lugo, oltre a 3 mezzi speciali per la lotta agli incendi boschivi (2 fuoristrada e un mezzo pesante 4x4) per un totale di 13 uomini, l'incendio in questione ha lambito diverse case.

Il secondo si trova nei pressi di Santo Stefano, in Via Beveta, dove si registra un incendio, anche questo di circa 20 ettari, che è affrontato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervia con Aps (autopompa serbatoio) Abo (autobotte) e un fuoristrada speciale per il contrasto degli incendi boschivi, oltre all'elicottero Drago 151 dal reparto volo di Bologna, un autoarticolato contenente 25.000 litri di acqua dal vicino comando di Forlì-Cesena e una Abp (autobotte) dal distaccamento di Imola. Sul posto anche il 118 in via precauzionale, Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Locale. Non si segnalano fortunatamente feriti.