La gru crolla e distrugge un furgoncino parcheggiato: tragedia sfiorata in strada

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Milano Marittima, dove una gru è crollata improvvisamente colpendo un furgone parcheggiato. Il singolare episodio è successo attorno alle 17.30 di lunedì pomeriggio tra la quindicesima Traversa e viale Matteotti.

Per cause ancora in corso d'accertamento, una gru all'interno di un cantiere per la ristrutturazione di una palazzina improvvisamente è crollata sulla strada, finendo proprio su un furgone parcheggiato dall'altro lato della traversa - all'interno del quale fortunatamente non era presente nessuno - e distruggendolo.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco, la Polizia locale e la Medicina del lavoro. La via è stata transennata e chiusa al traffico per mettere in sicurezza la zona.