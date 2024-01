Dai gruppi di acquisto allo sportello di supporto: i progetti dell'associazione per le comunità energetiche

L’associazione Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali di Ravenna si prepara per un 2024 denso di attività, di eventi e progetti. Lo scopo dell'associazione no profit è "quello di cercare le migliori soluzioni possibili in termini di risparmio energetico per i nostri associati ed i cittadini ravennati con particolare attenzione alle persone in povertà energetica".

"Siamo la prima ed unica comunità energetica costruita totalmente dal basso, tra cittadini e senza nessun intermediario che abbia scopi speculativi. Grazie a questo modello abbiamo la libertà di formarci ed informarci in maniera aperta e libera da condizionamenti", spiega l'associazione che dà il via a una serie di inizaitive per il nuovo anno.

La prima prenderà corpo dal 17 gennaio: si tratta di un percorso di formazione sulla comunicazione aperto a tutti. "Cercheremo di comprendere le migliori tecniche comunicative per relazionarci con le persone e comunicare correttamente i valori ed i temi di interesse dell’associazione. Nel percorso, che impegnerà più serate, avremo la possibilità di approfondire anche le opportunità offerte dalle comunità energetiche e valutare soluzioni ottimali per promuovere la nostra l’associazione".

Il secondo progetto vedrà coinvolti i soci dell’associazione nel "sogno" di aprire uno sportello di supporto alle persone in povertà energetica e ai cittadini con bisogno di informazioni sui temi dell’energia. Alcuni volontari si formeranno per aiutare i cittadini, in maniera del tutto gratuita su vari aspetti: valutare meglio i costi energetici; insegnare piccole e semplici soluzioni di risparmio energetico da mettere in atto nella propria quotidianità; saper scegliere le offerte sul mercato libero e molto altro.

Il terzo progetto prevede la costruzione di un gruppo di acquisto per le energie rinnovabili e le tecnologie collegate. "Partendo dalla necessità di alcuni soci di dotare le proprie case di un impianto fotovoltaico, di batterie tampone o altre soluzioni per il risparmio energetico, abbiamo iniziato a raccogliere le adesioni di tutti coloro che fossero interessati a queste soluzioni - fa sapere l'associazione - Cercheremo di fare massa critica, coordinando le esigenze e cercando di dare un primo supporto. A seguire faremo una ricerca di mercato per selezionare i migliori fornitori e risparmiare il più possibile. Ovviamente tutti gli aderenti potranno, se lo vorranno, diventare soci ed entrare nella comunità energetica rinnovabile".

A tutto questo si aggiunge la formazione dei cittadini. Il primo evento è già in programma e prevede l’organizzazione di una serata informativa sulle opportunità offerte dalle auto elettriche, organizzata insieme a Per il Clima Fuori dal Fossile. La serata si terrà il 25 gennaio alle 20.30 presso la sala Ragazzini in largo Firenze ed è aperta al pubblico.