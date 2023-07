Controllo di vicinato: a Faenza si presenta la nuova app per inviare segnalazioni alle forze dell'ordine

Proseguono gli incontri tra l’amministrazione comunale di Faenza e la polizia locale della Romagna Faentina con i Gruppi di vicinato. Gli incontri, nell’ambito delle progettualità stilate nel protocollo d’intesa con la Prefettura di Ravenna e i comuni, vertono sulla presentazione della nuova App Fatamtam, strumento individuato per segnalare la presenza di persone sospette nel territorio. Lunedì 31 luglio, alle ore 21, presso il Centro Sociale Borgo, in via Saviotti 1, è in programma una serata con i Gruppi ‘Boschi’ e ‘Corbara’. Alla serata sarà presente l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi e un rappresentante della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina.

Nel corso dell’incontro i residenti della zona che non sono ancora iscritti al nuovo sistema di controllo di vicinato, potranno sottoscrivere la modulistica a partire dalle ore 20,15. Per velocizzare le nuove iscrizioni, chi volesse aderire al gruppo è invitato a portare una fotocopia di un proprio documento di identità. Il progetto di controllo di vicinato ‘Fa Tam-Tam’ è ormai attivo da 10 anni, iniziativa nata nel comune di Faenza e poi portato nel territorio dell'Unione faentina nel 2018. La progettualità, elaborata per contrastare i reati predatori, coinvolge i residenti che, opportunamente istruiti e dotati di adeguati strumenti, costituiscono una rete di cittadini possono segnalare alle forze di polizia reati o indicare la presenza di persone o auto sospette nelle zone della città. Ad oggi una trentina i gruppi nati nel territorio dell’Unione con circa 2.000 iscritti. La nuova App, a differenza del precedente sistema, permetterà di allegare, oltre al messaggio di testo, anche una foto scattata per una segnalazione più puntuale.