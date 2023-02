I gruppi di vicinato a Ravenna contano 22mila utenti: "Vorremmo essere riconosciuti"

Le chat di controllo di vicinato sono utili. Lo rivendicano gli organizzatori dei gruppi più numerosi di Ravenna: SOS Ravenna Chat, Ravenna SOS Sicurezza e SOS Ravenna e Forlì Indipendente. “Insieme a Ravenna facciamo una totalità di 350 chat con circa 22 mila utenti partecipanti - spiega Roberto Cantarelli -. Nel caso di SOS Ravenna e Forlì Indipendente noi abbiamo gruppi per singola via e da soli contiamo 26mila utenti in Romagna. Oltre a Ravenna infatti contiamo gruppi anche a Forlì, Meldola, Forlimpopoli, Pievesestina ed anche una del riminese». Un esercito di occhi che segnalano e si avvisano tra loro scambiandosi informazioni tra cui targhe di auto sospette, individui dai comportamenti circospetti, truffe e altre varie che dalle chat i singoli referenti inviano a più alto livello in tempo reale o quasi. “Abbiamo anche un gruppo di anziani che non hanno whatsapp ma che utilizzano il telefono per fare segnalazioni” come sottolinea Cantarelli. Una rete fittissima nella quale tutti gli utenti che vengono abilitati ad entrare in chat “Vengono censiti - prosegue il referente di SOS Ravenna e Forlì indipendente -, e prima di entrare nei gruppi accettano il regolamento, un decalogo di comportamento specifico”. Le regole servono per organizzarsi, ed anche se alcuni componenti dei gruppi vanno liberamente a fare passeggiate “Non siamo ronde e non lo saremo mai. Non seguiamo nessun filone politico - specifica -. Siamo solo gente che guarda e che segnala, siamo d’aiuto alle forze dell’ordine e attraverso il contributo di tutti vogliamo essere d’aiuto a noi stessi e al resto della comunità. Complessivamente abbiamo un database nel computer di oltre 250 auto segnalate e una totalità di truffe che si avvicinano alle 300. Abbiamo anche realizzato di tasca nostra dei vademecum che sono stati distribuiti e che spiegano come comportarsi anche quando qualcuno suona al campanello di casa. Infine abbiamo costituito una sorta di ‘scuola referenti, ovvero una formazione specifica per chi gestisce i singoli gruppi”.

Ovviamente resta inteso che in caso di reato, la segnalazione va fatta direttamente alle forze di polizia. “Non ci siamo mai sostituiti alle Forze dell’Ordine - prosegue Roberto Cantarelli -, noi esistiamo da 10 anni, e all’interno dei nostri gruppi ci sono anche poliziotti e agenti di polizia locale in veste di semplici cittadini. Noi ci limitiamo a segnalare”. Anche per questo motivo, i referenti dei gruppi hanno espresso all’amministrazione comunale alcune richieste tra le quali: “Chiediamo di avere numeri immediati per interagire con la polizia municipale e con le forze dell’ordine in modo semplice e senza progetti strani, nati a fini statistici. In fin dei conti vorremmo solo essere riconosciuti per quello che facciamo”.

Dello stesso avviso anche gli altri referenti dei gruppi whatsapp come Alberto Emiliani: "Qualcuno ha cercato di circoscrivere la nostra attività ma noi fungiamo anche da punto di riferimento nei quartieri su cosa si deve o non si deve fare in certi casi, fermo restando che le forze dell’ordine sono le prime e le preposte ad intervenire quando succede qualcosa. Nelle pagine Facebook si vedono i risultati, non abbiamo mai aizzato o impaurito la popolazione. Abbiamo però un grado di conoscenza delle realtà in cui viviamo, che talvolta manca nelle collaborazioni attive".

Da qualche tempo in tutta la regione le Prefetture, le forze dell’ordine e le Amministrazioni comunali hanno sottoscritto specifici protocolli proprio in tema di cittadinanza attiva relativa alle segnalazioni dei gruppi di vicinato, e sono ora in via di organizzazione le modalità con le quali tali gruppi e le forze dell’ordine potranno interagire attraverso il sistema delle segnalazioni.