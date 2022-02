Guardia Costiera Ausiliaria, aperte le iscrizioni al corso per volontari

Sono aperte le iscrizioni all’annuale corso per la formazione dei volontari della Guardia Costiera Ausiliaria, che prende il via il 28 febbraio. Durante le lezioni verranno affrontate varie tematiche: l’Arte Marinaresca, la Meteorologia (comprensiva di quella nautica) con lettura ed interpretazione delle carte meteo, i Compiti della Guardia Costiera Ausiliaria, le Procedure radiotelefoniche in VHF, la Radiocomunicazione pratica, le norme di conduzione durante il servizio estivo e nelle regate invernali, i nodi, il Primo Soccorso, BLS (teoria e pratica). Il corso si concluderà con un test di apprendimento.

L’utilità sociale della Guardia Costiera Ausiliaria è ormai nota alla cittadinanza ravennate. Oltre allo scopo di promuovere e valorizzare la sicurezza e la salvaguardia di chi esercita le attività nautiche, l’Associazione concorre alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico ed archeologico dell’ambiente marino e delle acque interne.

Svolge poi, su richiesta, servizi ausiliari di supporto alla Guardia Costiera e ad altre Autorità responsabili della tutela dei cittadini; inoltre, sotto l’egida del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, attiva servizi di Avvistamento Incendi Boschivi, Spegnimento, Monitoraggio zanzara tigre, ecc. e collabora, sempre su richiesta, con la Pubblica Assistenza e con il Servizio Sanitario Locale. Per iscrizioni e informazioni, contattare il 3356627879.