Dopo 7 anni la Guardia Costiera Ausiliaria lascia la sede di Marina: "Affitto troppo alto"

Il 2 gennaio la bandiera della Guardia Costiera Ausiliaria è stata “ammainata” dalla torretta, adibita a Centro Operativo, presso la sede della Lega Navale Italiana a Marina di Ravenna, adiacente al faro, dove era stata issata nel 2017. Lo riferisce Ivo Angelini, presidente della Guardia Costiera Ausiliaria. Nel locale, seppur di esigue dimensioni, la Guardia Costiera Ausiliaria aveva installato, con il contributo dell'Ordine della Casa Matha di Ravenna, una stazione meteorologica e tre webcam che permettevano un’ampia visione sull'avamporto; il tutto liberamente consultabile da parte della collettività. Aveva inoltre allestito una “Sala Radio” autorizzata, che nel periodo estivo rappresentava un punto di collegamento fondamentale tra la Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera e i volontari impegnati nei servizi in mare e in attività di vigilanza, prevenzione e avvistamento incendi boschivi a terra.

"Purtroppo il canone di sottoscrizione del nuovo contratto per il 2024, richiesto dalla Lega Navale Italiana, esula dalla disponibilità finanziaria della Guardia Costiera Ausiliaria che, essendo una Odv (Organizzazione di Volontariato, ndr), non dispone di entrate certe ad eccezione delle quote associative annuali - riferisce Angelini - Si è quindi provveduto a liberare la torretta rimuovendo tutte le attrezzature (stazione meteorologica, webcam, apparati radio) per cui, nell’attesa del reperimento di un altro sito idoneo al loro posizionamento, non sarà più possibile accedere alla loro consultazione". La Guardia Costiera Ausiliaria ora auspica che, grazie alla disponibilità e sensibilità di altri “attori”, si possa giungere quanto prima alla riattivazione della strumentazione.