Guardia Costiera, il Prefetto di Ravenna in visita alle unità navali

Martedì mattina il Prefetto di Ravenna Castrese De Rpsasi è recato presso la Darsena di Marina di Ravenna, presso gli ormeggi delle unità navali della Guardia Costiera, in compagnia del Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna Francesco Cimmino, e ha voluto salutare personalmente l’equipaggio dell’unità d’altura assegnata alle dipendenze della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Ravenna, che ha fatto rientro domenica pomeriggio dalla missione “J.O. Poseidon”, sotto l’egida dell’Agenzia europea Frontex, nelle acque territoriali greche, dopo due mesi di attività operativa e circa 4.000 miglia nautiche (corrispondenti a circa 7.500 km), con circa 240 ore di pattugliamento. Poi, il Direttore marittimo dell’Emilia-Romagna ha accolto il Prefetto a bordo della motovedetta d’altura della Guardia Costiera M/V CP 328, e ha illustrato all’illustre ospite le peculiarità operative dell’unità navale e i particolari i compiti operativi di ricerca e soccorso della vita umana in mare che l’unità svolge, con ogni condizione di tempo e mare e con l’equipaggio pronto a muovere in 10 minuti, per 365 giorni l’anno.

Al termine della visita, il Prefetto ha rivolto parole di particolare apprezzamento all’equipaggio della Guardia Costiera, manifestando il suo plauso per la costante attività che essi svolgono ogni giorno, 24 ore su 24, consolidando così gli stretti rapporti istituzionali con l’Autorità Marittima di Ravenna.