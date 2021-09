Guarito dal Covid il sindaco di Lugo: "Si torna a pieno ritmo con l'inizio della scuola"

"Dopo 10 giorni di silenzio sono tornato per dirvi che l'esito del mio tampone è negativo". A comunicarlo tramite i social è il sindaco di Lugo Davide Ranalli, che nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid. "Si torna a pieno ritmo con il cuore rivolto agli insegnanti, al personale scolastico, alle famiglie e, sopratutto alle ragazze e ai ragazzi che domani cominciano la scuola. Gli ultimi anni sono stati, senza dubbio, quelli più difficili per il mondo della scuola che ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia globale. Solo grazie alla tenacia dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e del personale scolastico più in generale la scuola è riuscita a governare le difficoltà".

"L'anno scolastico che sta per iniziare - continua il primo cittadino lughese - vogliamo sia un anno di svolta e di speranza; lo strumento del vaccino sarà quello più efficace per tornare alla normalità ed evitare chiusure, sospensioni o didattica a distanza. La scuola per noi e per la comunità lughese in senso generale rappresenta il luogo in cui imparare fondamentali nozioni ma, soprattutto, uno spazio di condivisione, di conoscenza dell'altro, un luogo di costruzione delle vostre ambizioni e delle vostre speranze, ed è per questo che, in questi anni, abbiamo voluto investire per la sicurezza e l'ampliamento di tanti edifici scolastici presenti sul nostro territorio comunale; lo abbiamo fatto perché pensiamo che sia necessario ripartire dall'istruzione e dalla scuola per scacciare il buio che ricopre la nostra contemporaneità e fare tornare il sereno. Buon anno scolastico a tutti voi, a nome mio e dell’assesore all’istruzione Luigi Pezzi".