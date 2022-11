Guasto all'illuminazione pubblica a Conselice: in corso i lavori di riparazione

Sono in corso riparazioni della pubblica illuminazione nella zona del campo sportivo e nel centro di Conselice. Per alcune linee di pubblica illuminazione, a causa della conformazione impiantistica, nonostante l’intervento tempestivo della ditta manutentrice il problema potrebbe persistere fino all’individuazione del punto preciso di dispersione dell’impianto.

Per il contenimento e la razionalizzazione dei consumi energetici, come in altri territori, è stato adottato dall'Amministrazione comunale lo spegnimento della pubblica illuminazione durante alcune ore notturne, e precisamente dalle 00.30 alle 5. Eventuali spegnimenti che si dovessero verificare al di fuori dalle fasce orarie di razionalizzazione sono dovuti quasi esclusivamente a guasti sulla linea, mentre le occasionali accensioni durante le ore diurne sono dovute a interventi di manutenzione.