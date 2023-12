Guasto alla caldaia: alunni al freddo a Cervia, due scuole restano chiuse

Da oggi a Cervia è in corso la sostituzione di due delle tre caldaie delle Scuole Pascoli e Alessandrini con caldaie nuove e si prevede il completamento dei lavori nel pomeriggio di domani, martedì 11 dicembre.

Per quanto riguarda il guasto nella Scuola Spallici, la funzionalità è gia stata ripristinata. Pertanto domani la Scuola Spallicci è in funzione, mentre resteranno chiuse le scuole Pascoli e Alessandrini per il completamento dei lavori.

Le sostituzioni delle caldaie erano previste durante le festività natalizie in cui le scuole sarebbero state chiuse, ma a causa di un guasto si è provveduto all’immediata sostituzione per evitare altri inconvenienti.