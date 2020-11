Guasto alla tubatura: residenti della Darsena senz'acqua

Cittadini senz'acqua. Mercoledì sera ,attorno alle 20, si è verificato un guasto su una condotta idrica a suo tempo posata provvisoriamente nell'area del cantiere del Ponte Teodorico per permettere lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso. Ne è conseguito un disservizio che ha riguardato soprattutto i residenti nella zona della Darsena, lato nord. I tecnici Hera si sono subito recati sul posto e hanno provveduto a circoscrivere l'intervento al minor numero di utenze possibile fino a ripristinate la situazione attorno alle 2,30 di notte. In un primo momento sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.