Giornata di disagi nel Ravennate. Dopo il guasto alla rete idrica avvenuto in mattinata, nel pomeriggio di giovedì le linee telefoniche del Comune di Ravenna hanno subito un guasto e al momento gli uffici non sono raggiungibili telefonicamente. I tecnici sono al lavoro per il ripristino. Una volta che la situazione sarà risolta ne verrà data comunicazione.