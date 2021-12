Guasto a una condotta di mezzo metro: Bassette e zona sud di Ravenna senz'acqua

Una rottura a un'importante condotta lascia senz'acqua parte della città. Ma per fortuna il guasto viene riparato in breve tempo dai tecnici di Hera e Romagna Acque. A riferirlo è proprio Hera che riferisce di una rottura all'uscita del potabilizzatore (NIP 1) avvenuta poco dopo le 11 di martedì mattina e che ha lasciato buona parte di Ravenna sud e la zona Bassette senz'acqua. Il guasto ha interessato infatti una condotta del diametro di circa 50 centimetri.

Un'interruzione fortunatamente di breve durata e risolta già intorno a mezzogiorno con i tecnici di Romagna Acque che hanno poi effettuato la manovra di reimmissione che consente di riportare acqua a quelle zone dal NIP 2 o dalla diga di Ridracoli. Al termine della riparazione è stata poi ripristinata la fornitura dal Potabilizzatore di Ravenna.

Hera ricorda in ogni caso che, in seguito a guasti e rotture, soprattutto quando interessano una condotta importante come questa, possono verificarsi dei disagi nella pressione dell'acqua, proprio a causa della manovra di reimmissione. E con il flusso idrico che arriva a pressione molto maggiore rispetto al normale può capitare anche di vedere uscire dal rubinetto un'acqua un po' torbida. Hera spiega che ciò avviene a causa dello scrostamento dei tubi dovuto alla maggiore pressione idrica e rassicura gli utenti, affermando che l'acqua è comunque potabile e che si tratta di un disagio temporaneo.