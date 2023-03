Guasto imprevisto all'illuminazione pubblica a Lugo

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione stradale di via Vespucci a Lugo, si è verificato un guasto imprevisto alla pubblica illuminazione durante i lavori di scarifica della banchina stradale. Non sarà possibile ripristinare l'illuminazione nell'immediato in quanto è necessario eseguire una nuova linea che verrà realizzata all'interno dello stesso cantiere. Nel tratto interessato, tra via Brignani e via Gramsci, l’illuminazione stradale sarà quindi spenta per il tempo necessario ai lavori. Gli addetti cercheranno di attivarla prima di terminare la ristrutturazione (tempo totale previsto dalle sei alle otto settimane).