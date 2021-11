Guasto meccanico: sospeso il servizio traghetto Porto Corsini - Marina di Ravenna

A causa di un guasto meccanico il servizio traghetto che collega Porto Corsini e Marina di Ravenna è momentaneamente sospeso da domenica pomeriggio. Il normale funzionamento verrà ripristinato nel corso della mattinata di lunedì, non appena risolta l’avaria. "Nel frattempo sono stati messi in servizio degli autobus sostitutivi per garantire il trasporto dei pedoni - informa Start Romagna -. Sul posto è presente del personale per fornire informazioni. È possibile inoltre contattare il numero 0543 413971 e, dalle 8:00 di domani mattina, il servizio clienti: 199.11.55.77. Start Romagna si scusa con l’utenza per il disagio".