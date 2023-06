Guberti a "Salotto blu": "Imprese alluvionate? Andrebbero eliminate tasse e imposte nel 2023".

Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, esprime opinioni nette su quel che si dovrebbe fare per affrontare la gravissima emergenza in Romagna. Il ruolo delle Camere di Commercio? "Mi sento ogni giorno con Carlo Battistini, presidente della Camera di Forlì Cesena e Rimini. Stiamo predisponendo bandi cui potranno partecipare le imprese per accedere a contributi. Ma come potranno rispettare gli obblighi fiscali? Serve una moratoria per l'anno in corso, le autorità politiche dovrebbero promuoverla". La situazione generale? "Gravissima, ma dobbiamo affrontarla. Servono risorse e certezze, i danni sono enormi. Serve celerità e la nomina di un Commissario. Impensabile che non venga individuato e nominato, è urgente".