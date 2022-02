Guerra in Ucraina, la bandiera della pace sventola in piazza e Palazzo Rasponi s'illumina di giallo e blu

Anche Ravenna si mobilita per la pace, mentre infuria la guerra in Ucraina. Sul balcone di Palazzo Merlato è stata esposta venerdì mattina la bandiera con i colori dell'arcobaleno e in serata Palazzo Rasponi sarà illuminato con i colori giallo e blu dell’Ucraina.

L’iniziativa, che condanna l’aggressione militare della Russia, vuole inviare un messaggio di solidarietà al popolo ucraino e di vicinanza a tutti gli ucraini e le ucraine che vivono in città. Analoghe iniziative per la pace sono state organizzate anche a Lugo e a Faenza.