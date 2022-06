Guerra in Ucraina, in centro il sit in pacifista di Donne in Nero e Udi

In occasione del vertice Nato di Madrid, Donne in Nero e Udi Ravenna organizzano un sit in pacifista in programma mercoledì 29 giugno, ore 18, in via Cavour a Ravenna, davanti alla chiesa di San Domenico. Tutti sono invitati a partecipare. "Dal 28 al 30 giugno si terrà a Madrid un vertice Nato, un'alleanza sempre meno difensiva e sempre più aggressiva, di cui l'Italia fa parte dalla sua fondazione nel 1949, in continua espansione, con operazioni militari in tanti paesi, con il potenziamento continuo del suo arsenale, compreso quello nucleare. La guerra in Ucraina, scatenata dalla Russia, ora è motivo di una nuova corsa agli armamenti - affermano Donne in Nero e Udi Ravenna - Nessuno sta lavorando per fermare la guerra e costruire la pace, meno di tutti la Nato che pretende di assicurare la sicurezza globale, ma in realtà serve gli interessi degli Stati Uniti d'America e del complesso militare-industriale, non dei popoli. Come antimilitariste e femministe rifiutiamo l'idea di una sicurezza armata. La vera sicurezza può venire solo dal disarmo universale, dalla diplomazia, dalla convivenza pacifica, dalla cura delle persone e del pianeta. Per questo manifestiamo insieme ai movimenti che daranno vita al controvertice di Madrid, insieme alle Mujeres de Negro spagnole, insieme ai pacifisti e alle pacifiste in tante città europee e in Italia".