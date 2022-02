Guerra in Ucraina, la bandiera della pace sventola davanti al Comune di Lugo

La bandiera della pace sventola in piazza dei Martiri a Lugo. Il Comune ha infatti deciso di esporre la bandiera con i colori dell’arcobaleno nel giorno in cui l’Ucraina è stata invasa e bombardata dalla Russia. Un modo per ribadire che la pace è l’unica via percorribile e manifestare vicinanza alla comunità ucraina presente sul territorio lughese.

“L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ci insegna che, anche nella nostra civile Europa, la pace non è una condizione permanente – dichiara il sindaco Davide Ranalli -. Siamo a fianco del popolo ucraino e della comunità ucraina che vive nel nostro territorio. Domani lo testimonieremo anche con una veglia di preghiera alla quale voglio invitare tutte le donne e gli uomini che credono nel valore della pace. Come Amministrazione Comunale abbiamo esposto una bandiera della pace nel nostro municipio e invitiamo tutti i cittadini a fare altrettanto dalle finestre delle loro case”.