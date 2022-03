Guerra in Ucraina: una riflessione a più voci sul conflitto in corso

Un momento di approfondimento per conoscere nel dettaglio la situazione sull'attuale conflitto. L’Università di Bologna – Dipartimento Beni Culturali (Campus di Ravenna), in collaborazione con il Comune di Ravenna, Europe Direct Romagna e Europe Direct Siena, ha organizzato un incontro di dal titolo “Una riflessione a più voci sull’attuale conflitto in Ucraina e conseguente crisi internazionale” per mercoledì 9 marzo dalle 9 alle 11.

L’iniziativa nasce nell’ambito del corso di Storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo. Si tratta di un’iniziativa richiesta proprio dagli studenti e dalle studentesse del corso, desiderosi di conoscere la situazione attuale dell’Ucraina e del resto d’Europa. Vista l’importanza di stimolare consapevolezza, riflessione e dibattito la “lezione” sarà aperta alla cittadinanza, con possibilità di partecipare online e con qualche posto disponibile anche in aula.

Parteciperanno all’incontro oltre all’Assessora alle Politiche europee e alla Cooperazione internazionale Annagiulia Randi, alcuni docenti dell’Università di Bologna, Roma III e Siena (Alberto Basciani, Patrizio Fondi, Michele Marchi, Daniele Pasquinucci), oltre a Massimo Gaudina (Capo della rappresentanza a Milano della Commissione europea), Riccardo Alcaro dell’Istituto affari internazionali e Anna Zafesova, giornalista specializzata in questioni russe per Il Foglio e La Stampa.

Per poter partecipare, sia in presenza che online, è necessario iscriversi inviando una mail a: sara.deponte2@unibo.it o europedirectromagna@comune.ra.it. Nella mail è necessario indicare nome e cognome e opzione online/in aula. I partecipanti online riceveranno il link alla piattaforma Teams, mentre chi richiede la partecipazione in presenza dovrà attendere conferma della disponibilità. L’evento si svolgerà nella sede dell’Università a Palazzo Verdi, in via Pasolini a Ravenna, aula 4 e bisognerà essere muniti di Green pass rafforzato.