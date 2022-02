Guerra, l’arcivescovo celebra la messa con la comunità ucraina: “Invito tutti a partecipare come segno di solidarietà”

Un segno di vicinanza concreto, dopo le bombe di giovedì mattina in Ucraina. Sabato alle 14, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni celebrerà l’Eucaristia a San Giovanni Battista con la comunità cattolica ucraina di rito bizantino che due volte al mese si ritrova in questa chiesa per le celebrazioni. Ma l’invito a partecipare è esteso a tutta la città: “Invito tutti a partecipare a questa iniziativa, come segno di solidarietà verso il popolo ucraino e come appello per la pace”, ha detto l'arcivescovo.

La comunità greco-cattolica ucraina di Ravenna (circa una quarantina di fedeli che possono arrivare a 150 per le celebrazioni natalizie e pasquali), è composta soprattutto da assistenti familiari e giovani famiglie ed è guidata da padre Viktor Dvykalyuk che segue anche la comunità dei fedeli ucraini di Rimini. Assieme all’arcivescovo, sabato, concelebrerà padre Vincenzo Tomaiuoli, direttore della Pastorale dei migranti.