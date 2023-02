"Fermiamo la guerra": nel Ravennate tante manifestazioni per la pace in Ucraina

Non solo il corteo in partenza dalla stazione e i presidi in programma a Ravenna e a Faenza. A distanza di un anno dall'inasprimento del conflitto russo-ucraino, sono tante le manifestazioni pacifiste che vengono organizzate sul territorio provinciale.

Un presidio per la pace in solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre, promosso da una rete di associazioni del territorio, è in programma sabato 25 febbraio in piazza della Libertà a Bagnacavallo. Alle 10 ci sarà un volantinaggio con bandiere della pace e cartelli. Alle 16 poi il presidio, dal titolo “La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno. Fermiamo la guerra!”, riprenderà con voci e testimonianze per la pace. Le associazioni promotrici invitano tutta la cittadinanza a partecipare. Organizza la Rete Restiamo Umani Bagnacavallo assieme a: Cgil provinciale, Coordinamento per la Pace, Arci Casablanca Villanova, Anpi, HumuSapiens, Amici di Neresheim, Comunicando, Caritas Parrocchiale, Libera contro le mafie, Jam Salam, Scout, Cif, Help for Family, Amici del Mozambico.

Anche a Russi l'Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato per la Pace e le associazioni di volontariato, organizza un presidio, in programma lunedì 27 febbraio, alle ore 17, in piazzetta Dante. Nel corso dell'evento sono previsti gli interventi dei rappresentanti dell'Amministrazione, della parrocchia, delle associazioni e dei sindacati. "É necessario fermare tutte le guerre e far partire un vero processo di pace, attivando urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia. La mobilitazione della gente per la pace nelle piazze in questi giorni, deve essere ascoltata" fa sapere il Comitato per la Pace di Russi.