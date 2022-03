Guerra Russia-Ucraina, nuovo punto di raccolta per i pacchi viveri a Faenza

Il Coordinamento dell’Unione della Romagna faentina fa sapere che per donare aiuti da spedire verso l’Ucraina oltre che alla chiesa ortodossa moldava Santi Pietro e Paolo di corso Mazzini 150 a Faenza, da venerdì è possibile consegnare pacchi viveri anche presso la Chiesa ortodossa di San Vitale, in corso Mazzini, 109, sempre a Faenza nelle giornate del mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato, dalle 17 alle 18.30. Inoltre venerdì mattina il Comune di Faenza, per manifestare la propria vicinanza alle popolazioni coinvolte nell’evento di crisi, sulla facciata di Palazzo Manfredi ha esposto la bandiera arcobaleno per la Pace.