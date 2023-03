Un anno di guerra in Ucraina: approvato all'unanimità l'appello per la pace del Comune

Con l’ingresso nel secondo anno di guerra in Ucraina, ricorso il 24 febbraio scorso, e con l’intensificarsi di combattimenti sempre più feroci e distruttivi, l’Amministrazione Comunale di Castel Bolognese sente la forte necessità di esprimere il suo appello alla pace. Animato da questa preoccupazione, condivisa da un numero sempre più ampio di cittadini, il consiglio comunale di Castel Bolognese ha raccolto la proposta del coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani presentando l’ordine del giorno "Cessate il fuoco", che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio comunale castellano nella seduta del 27 febbraio. “Ringraziamo i ragazzi del Fienile per aver realizzato lo striscione che da oggi sarà esposto sul terrazzo del Municipio e tutte le consigliere ed i consiglieri comunali che all'unanimità hanno approvato questo importante ordine del giorno”, dichiara il sindaco Luca Della Godenza.