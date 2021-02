Il Covid si porta via Guerrino Rosellini, il ricordo dei figli: "Grande padre, nonno e amico"

Il Coronavirus ha strappato alla vita Guerrino Rosellini, ex finanziere e instancabile volontario di Porto Fuori scomparso nei giorni scorsi all'età di 66 anni. Negli ultimi anni era diventato segretario del Porto Fuori Calcio, e i colleghi hanno voluto ricordarlo su Facebook: "Facciamo le più sentite condoglianze e ci stringiamo forte alla famiglia. Tanti anni ti sei dedicato come volontario al Porto Fuori Calcio e in altri ambiti nel nostro paese, intraprendendo diversi ruoli, sempre con il massimo impegno e responsabilità. Grazie di tutto Ros, riposa in pace".

Rosellini lascia la moglie Enza e i figli Daniela, Simone e Fabrizio. Per chi volesse dare un ultimo saluto a 'Ros', la cerimonia funebre verrà svolta mercoledì 3 febbraio con partenza alle 10 dalla camera mortuaria di Ravenna, per poi arrivare alla chiesa di Porto Fuori alle 10.30. "Meraviglioso uomo, amico, marito e padre di famiglia - lo ricorda Monia - È una perdita dolorosissima per tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo e poter percorrere un pezzo della vita insieme". "Non ho parole per descrivere il dolore che provo - scrive la figlia Daniela - Ti voglio bene papà, mi mancherai tantissimo. Grande padre, grande nonno e grande amico". Il figlio Simone, invece, ha voluto ringraziare i tanti che hanno lasciato sui social un pensiero buono per suo padre: "Vi ringrazio di cuore, mi fa piacere vedere tanto affetto per il mio papà".