Il museo 'rinasce' dopo il disastro dell'alluvione: "In tanti ci hanno aiutato a riaprire"

Dal fango alla riapertura, grazie agli ‘angeli dell’arte’. Così nell'emozione generale martedì mattina, a distanza di due mesi e mezzo dall'alluvione che ha investito via Fratelli Rosselli a Faenza, le sale del Museo Guerrino Tramonti sono state riaperte al pubblico. “A tempo di record - ha sottolineato Marco Tramonti - è stato un lavoro lungo e faticoso ma siamo contenti di essere il primo museo colpito dall’alluvione ad aver riaperto in così poco tempo”.

Il Museo Guerrino Tramonti si trova sotto il doppio appartamento che Tramonti fece costruire. Uno dei due, quello progettato per la madre, è stato utilizzato per ricoverare alcune delle opere che la notte dell’alluvione si trovavano nel museo e soprattutto nel magazzino sotterraneo. “Al pian terreno l’acqua è arrivata agli interruttori della luce - ha spiegato Milena Camposano Tramonti -. La cosa particolare è che le bacheche furono fissate al muro come voleva Guerrino, e proprio la collocazione delle bacheche ha fatto in modo che le opere lì contenute non si muovessero. Quelle che si sono rotte invece si trovavano esposte sui cubi. Adesso alcune si trovano al Museo Internazionale delle Ceramiche per il restauro, altre invece sono nell’appartamento”. Tutti gli altri ambienti della casa traboccano oggi delle creazioni di Guerrino Tramonti, divise per tipologia e materiali. In corridoio ci sono le teste, in soggiorno le ‘cristalline’, in camera da letto le porcellane, poi le tele in un’altra stanza, i dipinti su faesite, e persino la vasca da bagno. “Qui ci sono i quadri che sono stati recuperati dal fango ma che sono più compromessi - ha proseguito Milena -, tra museo e magazzino sotterraneo c’erano oltre 2000 opere. Noi in quei giorni non siamo riusciti a scendere fino a quando l’acqua non si è ritirata, ed è stato un momento angosciante perchè non sapevamo che cosa avremmo trovato di sotto”. Ancora di più lo è stato quando lei e il marito sono riusciti a raggiungere il pian terreno e la cantina. “Da soli non ce l’avremmo mai fatta, così abbiamo usato i social network per chiedere aiuto”. La città nei giorni seguenti ha toccato con mano la solidarietà degli angeli del fango, che nel caso del Museo Tramonti, sono stati gli ‘Angeli dell’arte’.

“Sono arrivati in tanti ad aiutarci, dal Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo agli studenti e ai docenti della facoltà di Beni Culturali dell’Università di Bologna”, così come Laura Ruffoni direttrice della Casa Museo Remo Brindisi: “Tramonti e Brindisi erano amici in vita - ha sottolineato Milena Tramonti -, sono venuti volontari anche da diversi musei della provincia di Ravenna e dell’Emilia-Romagna, con l’obiettivo di riuscire a recuperare il maggior numero di manufatti. Nei mesi scorsi poi abbiamo fatto una convenzione con l’Università di Bologna e gli studenti del corso di laurea in Conservazione e Restauro sono venuti qui a fare lezione ‘pratica’”. In quei giorni concitati si sono viste anche le catene umane e dalla cantina piena di fango e melma, le opere sono state recuperate. Tra i volontari c’era anche Alessandro Porri “guida turistica e storico, che tra l’altro doveva inaugurare qui la mostra del 15 maggio nell’ambito di un progetto con altre Case Illustri”. Durante quella catena “Alessandro si è bloccato - racconta Milena -, mentre maneggiava una tela. Era un autoritratto di Guerrino Tramonti. In quel momento è emerso dal fango il suo sguardo”. Un momento intenso sul piano emotivo, in seguito al quale Marco Tramonti ha deciso di regalare quella tela al Porri.

Racconti questi di circostanze difficili, a cui è seguito un duro lavoro, concluso in parte martedì con la nuova riapertura del Museo, nel quale i pavimenti sono stati ripristinati volutamente con una piastrellatura differente. Dopodiché ci sarà da terminare gli interventi “sulla cantina, poi il giardino e infine l’archivio” come specificato da Marco Tramonti. Un altro capitolo della lunga storia di Tramonti che si potrà raccontare.