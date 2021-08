'Guida e basta' in piazza del Popolo: Orietta Berti diverte il pubblico e 'insegna a guidare'

E' partita da Ravenna la campagna “Guida e Basta” ideata dall’Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna. Sabato sera sul palco di Piazza del Popolo sono saliti Orietta Berti, Francesco Sarcina, Alberto Bertoli e tanti altri artisti. “Quando guidi, Guida e Basta”, questo lo slogan scelto per la campagna realizzata in collaborazione con Anas. Un grande evento di spettacolo e informazione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una guida attenta e per dire basta alla distrazione al volante, in particolare per l’uso di smartphone, che è causa di oltre l’80% degli incidenti sulle strade del nostro Paese.

Sul palco si sono alternati grandi artisti di rilievo nazionale: ad aprire la serata è stato Alberto Bertoli, artista modenese figlio del grande cantautore Pierangelo Bertoli, a cui è seguita la straordinaria voce di Francesco Sarcina, frontman per anni della band rock Le Vibrazioni, e Y-Not, l’artista vincitore della terza edizione del contest musicale “Sicurezza stradale in musica” promosso a livello nazionale da Anas. Guest star della serata una delle pietre miliari della storia della musica italiana: Orietta Berti, reduce dall’esperienza a Sanremo 2021 con il brano 'Quando ti sei innamorata' e del tormentone estivo che sta facendo cantare e ballare milioni di italiani, 'Mille'.

A far divertire e ridere il pubblico di Ravenna ci ha pensato Beppe Braida, comico e cabarettista di rilievo nazionale. Si sono alternati sul palco vari esponenti delle istituzioni, locali e regionali: dal sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, all’assessore regionale a Trasporti e Turismo, Andrea Corsini, e rappresentanti della Prefettura di Ravenna. Durante la serata sono stati mostrati filmati, realizzati con le Forze dell’ordine e del soccorso, e presentati progetti di educazione alla cittadinanza su una guida rispettosa delle norme del codice della strada. La registrazione dei tre appuntamenti sarà trasmessa a settembre sulle cinque reti televisive dell'Emilia-Romagna già coinvolte nella campagna pubblicitaria. A condurre la serata sono stati Marco Senise, volto per anni di diversi programmi Mediaset fra cui Forum, e Sofia Bruscoli, showgirl e conduttrice televisiva di importanti programmi Rai.