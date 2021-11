8 ristoranti e pizzerie (e anche un sushi) ravennati nella nuova guida 'Emilia Romagna a tavola'

Il 2021 sarà ricordato come l’anno della ripartenza, dopo il blocco forzato imposto dalla pandemia. I ristoratori dell’Emilia-Romagna sono riemersi dall’oscurità del 2020 dimostrando un’incredibile capacità di cambiare e resistere alle difficoltà e, nell’anno in cui hanno finalmente potuto riaprire le loro porte, hanno riaccolto i loro clienti con ottimismo.

La loro passione e lo slancio alla ripresa sono testimoniati dalla guida "Emilia-Romagna a Tavola", edita da Post Editori e quest’anno nella sua prima edizione, diretta da Andrea Grignaffini e Alberto Cauzzi, critici gastronomici e profondi conoscitori del territorio. La guida raccoglie i migliori ristoranti e le migliori pizzerie della regione, oltre che i vini locali e i prodotti tipici.

E nella guida c'è anche un po' di Ravenna: sono 7, infatti, i ristoranti in provincia che entrano nella classifica, oltre a una pizzeria. Si tratta di 'Camì' (Ravenna), 'Il Portolano' (Ravenna), 'Ca' Murani (Faenza), 'Al Porto' (Cervia), 'Bandito 211' (Cervia), 'Le Ghiaine' (Cervia) e 'Uni Sushi Restaurant' (Cervia). Oltre a questo, nell'elenco delle pizzerie si classifica 'O' Fiore Mio' (Faenza).

"Non ci si abitua mai a nessun tipo di emozione - commenta il titolare di O'Fiore Mio Davide Fiorentini - Questo premio arriva dopo un momento estremamente particolare per tutti. Con tanta difficoltà, tante perplessità e a volte un po’ di scoraggiamento, ci siamo rimboccati le maniche e a muso duro abbiamo tirato fuori la grinta e la determinazione. Parlo al plurale, sì, perché non è retorica ma senza il mio staff certamente non avrei raggiunto questi obiettivi. Quindi un grazie a loro, un grazie a voi che ci scegliete da anni, un grazie a Emilia-Romagna a Tavola per questo riconoscimento e una pacca sulle spalle a me, che sia benzina per ancora tanti traguardi".