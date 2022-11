'Guidare con compassione': premiati a Faenza i vincitori del concorso Un poster per la pace

Martedì nella cornice della sala del Consiglio Comunale del Comune di Faenza sono stati premiati i vincitori del concorso 'Un poster per la pace 2022-2023': iniziativa promossa dal Lions Club International e portata avanti nel territorio faentino dai Lions Club Faenza Host e Faenza Lioness. Nel mese di ottobre, nelle scuole medie della città, gli studenti sono stati chiamati a esprimere in un elaborato grafico o pittorico contenente le proprie suggestioni sul tema della pace, con particolare riferimento alla capacità di guidare con compassione ("lead with compassion"), tema dalla competizione internazionale di quest’anno.

Il concorso, rivolto agli studenti che al 15 novembre hanno compiuto 11, 12 o 13 anni, ha riscontrato una grande partecipazione: ben 388 ragazzi hanno presentato la loro opera, contro i 151 lavori presentati lo scorso anno. La commissione, composta dalla direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche Claudia Casali, da Matteo Zauli direttore del Museo Carlo Zauli e dall’artista e docente Mirco Denicolò, ha selezionato i cinque disegni ritenuti più aderenti al tema e meglio realizzati: uno per ogni scuola.

I vincitori sono: Carlo Scardovi - Istituto Comprensivo Statale Carchidio-Strocchi – Classe 3A di Reda; Matilde Bartolini - Istituto comprensivo Europa – Classe 2 B; Jenny Valenti - Istituto comprensivo Faenza San Rocco - Classe 3C; Asijd Meerab - Istituto comprensivo Statale D. Matteucci Faenza Centro - Classe 3E; Asia Bertaccini - Scuole Marri – S. Umiltà” - Classe 2A.

Alla premiazione, tra gli altri, sono intervenuti gli assessori Martina Laghi e Davide Agresti, i componenti della Commissione giudicatrice, i presidenti dei due Club Lions della città, Morena Graziani e Marco Spina, i dirigenti scolastici e una rappresentanza di insegnanti. Con loro anche la presidente del Consorzio Faenza C'entro, Claudia Minardi. Il concorso e la premiazione sono state le occasioni di confronto per approfondire insieme ai giovani artisti il bisogno di pace che le società invocano per poter progredire.

In accordo con Faenza C’entro circa 200 elaborati selezionati dalla commissione giudicatrice verranno esposti dal 15 al 30 novembre nelle vetrine di alcuni esercizi commerciali della città e nel corridoio delle aule didattiche di Faventia Sales. Gli ulteriori elaborati, con la collaborazione delle insegnanti, verranno esposti negli istituti scolastici.