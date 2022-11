Guidava senza la carta conducente inserita: patente ritirata e 3500 euro di multe al camionista

Il personale dell’ufficio strumentazione tecnica controllo trasporto pesante della Polizia locale, durante un controllo di Polizia stradale sulla statale Adriatica a Fosso Ghiaia ha fermato un autoarticolato che procedeva con direzione da Ravenna verso Rimini. Dal controllo è emerso, a carico del conducente, il mancato inserimento della carta conducente personale. Il controllo dei dati ha fatto emergere, inoltre, che la violazione era stata commessa in altre tre giornate (nel periodo dal 17 ottobre a oggi).

Al trasgressore è stata contestata la violazione dell’articolo 179 c. 2/9 ripetuta quattro volte e sono state elevate sanzioni pari a 3.464 euro, con sanzioni accessorie del ritiro della patente di guida ai fini della sospensione da 15 giorni a tre mesi, nonché la decurtazione di dieci punti per ogni verbale (per un totale massimo di 15 punti detratti).