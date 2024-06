Ha insegnato l'arte a migliaia di studenti: Faenza in lutto per la scomparsa di Nevio Bedeschi

Mondo dell'arte faentina in lutto per la scomparsa dell'artista Nevio Bedeschi, spentosi all'età di 89 anni. Nato a Faenza nel 1935, il suo primo approccio con il mondo dell’arte lo ebbe frequentando la Scuola di Disegno Minardi sotto la guida di Roberto Sella e Francesco Nonni; successivamente conseguì il diploma di Maestro dell’Arte all'istituto Gaetano Ballardini. La sua attività artistica inizia nella metà degli anni Cinquanta, cimentandosi nella pittura e nelle diverse tecniche grafiche con opere d'impianto realista e ispirandosi alle tematiche sociali. Legato a canoni sostanzialmente figurativi, Bedeschi proponeva un personale linguaggio espressivo ricco di simbologie e di elementi trasfigurativi della realtà visibile, relazionata ad altri scenari che scaturivano dalla storia ma anche dalla cronaca del suo tempo.

"Con la scomparsa di Nevio Bedeschi, Faenza perde uno straordinario protagonista della sua scena artistica e culturale - commenta il sindaco Massimo Isola - Nevio era uno di quegli artisti che ha contribuito a costruire un immaginario artistico collettivo conosciuto da gran parte della città. La sua pittura, negli anni, è entrata in moltissime case dei faentini oltre a essere protagonista di innumerevoli esposizioni. Nevio era una persona colta e i suoi lavori, raffinatissimi, gli hanno permesso di andare oltre i confini di Faenza, dando un importante contributo alla pittura italiana del secondo Novecento. Ma Nevio Bedeschi non è stato solo questo. Per molti e anche per me Nevio, come voleva farsi chiamare, è stato insegnante per decenni al Liceo di Faenza dove ha conosciuto e frequentato migliaia di studenti, con molti dei quali ha intrattenuto rapporti anche successivamente per il suo carattere affabile e carismatico. La sua scomparsa lascia nella città un grande vuoto".