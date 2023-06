Hanno aiutato a salvare le persone in difficoltà: gli "Angeli del trattore" ringraziati in Municipio

Sono stati definiti "Angeli del trattore", perché durante la recente alluvione con i loro mezzi agricoli hanno contribuito, con il coordinamento del Comune, a salvare persone in difficoltà e a consegnare derrate alimentari arrivando in luoghi altrimenti irraggiungibili.Nel corso del Consiglio comunale di ieri, aperto al pubblico, l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere un formale ringraziamento a 16 volontari. Ai presenti è stata consegnata una pergamena, a firma della Sindaca Valentina Palli, recante queste parole: "A nome di tutta la Città di Russi, giunga il più profondo e sincero ringraziamento per avere collaborato con sensibilità, abnegazione, coraggio ed altruismo a porre in salvo i nostri concittadini in occasione dell’alluvione. Il Tuo operato, al servizio della nostra comunità, ha contribuito a mettere in salvo vite e a porre in sicurezza quante più persone possibili; per questo Ti siamo infinitamente riconoscenti. Con stima e gratitudine". A questa prima occasione pubblica, ne seguiranno altre. E’ infatti intenzione dell’Amministrazione comunale ringraziare, in più momenti e con varie modalità, tutti coloro che con diverse mansioni e disponibilità hanno collaborato con il Comune in occasione dell’alluvione.