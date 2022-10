Hera, operativi i punti fissi di distribuzione dei kit per il porta a porta della zona sud-est

Proseguono nell’area Sud-Est di Ravenna (zone Stadio, Viale Alberti, Galilei, Po, Cesarea, Poggi, Darsena e Gulli), le attività di Hera per l’introduzione del nuovo sistema di raccolta porta a porta, che partirà dal 21 novembre e interesserà quasi 20 mila utenze (18 mila famiglie e 2 mila attività). Continua la distribuzione, che andrà avanti fino a metà novembre, da parte del personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento), alle singole famiglie del kit standard per la raccolta differenziata domiciliare, composto dal calendario, che riporta le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, e dai contenitori, il cui numero e grandezza sono già calcolati in base ai componenti del nucleo familiare, dichiarati all'interno del contratto TARI. Alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base alla tipologia di utenza e alle verifiche effettuate.

i punti fissi dove ritirare i kit

Per i cittadini non presenti al momento della consegna casa per casa del kit di raccolta da parte degli incaricati di Hera, sarà possibile ritirare il materiale anche presso i seguenti punti fissi di ritiro, come riportato nel coupon di mancata consegna lasciato nella buchetta.



Fino al 23 dicembre (dalle 16 alle 20) il lunedì e martedì presso il Centro Sociale La Quercia in piazza Medaglie d’Oro 4 e il giovedì e venerdì: all’Associazione Amare Ravenna in via Falconieri, 36 (davanti al campo di atletica).

Inoltre sono previsti degli info point per tutto il mese di novembre (dalle 8.30 alle 12.30) il mercoledì e sabato al mercato via Sighinolfi (zona Stadio), il venerdì al mercato in piazza Medaglie d’Oro e il giovedì, presso il parcheggio del Centro Commerciale Gallery, viale Gramsci 86.

Infine, dal 27 dicembre in poi, si potranno ritirare presso le stazioni ecologiche (centri di raccolta) del Comune di Ravenna, dove per chi dispone di un orto o giardino è possibile richiedere la compostiera, ritirabile gratuitamente. Se utilizzata in alternativa alla raccolta dell’organico, tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare, mentre per l’utilizzo di una concimaia lo sconto è di 10 €/anno.

Come funziona il porta a porta in città e la nuova raccolta plastica/lattine

Per quasi 18 mila utenze domestiche e non domestiche della zona Sud-Est la raccolta stradale dei rifiuti urbani sarà trasformata in porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti.

Per le 1.700 utenze di Porto Fuori (1.600 famiglie e 100 attività), già servite dal sistema misto, sono previsti un adeguamento dei contenitori (ove necessario) e alcune piccole variazioni del calendario di raccolta, che partirà sempre il 21 novembre. Nella Zona Artigianale Rotonda Gran Bretagna sarà attivato il porta a porta integrale, che prevede la raccolta domiciliare di tutti i rifiuti.

Per tutte le zone sopra elencate ci sarà una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

L’obiettivo della riorganizzazione è aumentare la raccolta differenziata, il cui trend è in crescita, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: l’obiettivo da raggiungere è il 70%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste specifiche o per chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare la mail dedicata differenziataravenna2021@gruppohera.it, il numero del Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie o 800.999700 per le attività (numeri verdi gratuiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it