Historic Minardi Day, aperte le iscrizioni al raduno Terre di Romagna

Anche quest’anno l’Historic Minardi Day, che si prepara a tagliare il traguardo dell'ottava edizione in programma sabato 24 e domenica 25 agosto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, ospiterà l’ACI Storico Festival, con il raduno Terre di Romagna. Nella giornata di domenica 25 a sfilare nell’Autodromo di Imola e tra le campagne romagnole ci saranno anche i primi 100 equipaggi, con vetture immatricolate entro il 31 dicembre 1993, che si iscriveranno (gratuito per tutti i Soci ACI Storico) alla manifestazione organizzata da AC Ravenna, in collaborazione con ACI Storico.

Dopo un’esposizione delle auto storiche all’interno del paddock, gli equipaggi partiranno domenica mattina alle 10:30 in direzione Faenza, dove sosteranno per visitare la Mostra “Gio Ponti. Ceramiche 1922-1967”, presso il MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche per proseguire il viaggio, a seguito del pranzo a base di cucina tradizionale del luogo presso il Ristorante Casa Spadoni, per i centri di Errano, Brisighella e Riolo Terme. La giornata si concluderà con la tanto attesa parata in pista. Infatti, alle 18:00 le 100 auto storiche sfileranno sull’asfalto del Circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari, al seguito della Safety Car.

L’accredito dovrà avvenire entro le ore 18:00 del 9 agosto, con la compilazione e l’invio del modulo d’iscrizione (scaricabile al link https://www.minardiday.it/raduno-terrediromagna/) all’e-mail crava@acravenna.it Per le operazioni di accredito e ritiro documenti si può accedere nei seguenti orari: sabato 24 agosto, dalle 7 alle 17, e domenica 25 agosto, dalle 7 alle 9:50, presso il Centro Accrediti di Via Lambertini 10 - Imola.