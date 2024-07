La regina dell'home staging: "Abbellisco le case per renderle più appetibili: una l'ho venduta in un pomeriggio"

Arredare e abbellire una casa per permettere di venderla in breve tempo. Si tratta dell'home staging, una tecnica di marketing immobiliare per preparare una proprietà alla vendita in modo da renderla più attraente per i potenziali acquirenti, migliorando così le possibilità di una vendita rapida e in prezzo. Una nuova professione che vede in Roberta Cattani, faentina 59enne, una delle migliori interpreti del settore. In sette anni di professione ha una sorta di record: le case che allestisce e fotografa personalmente si vendono mediamente in 30 giorni, contro una media nazionale di circa 200. Un'abilità che la sta rendendo un punto di riferimento nel mercato immobiliare emiliano romagnolo, tanto che la Cna di Forlì-Cesena, l’ha chiamata per tenere un corso in cui spiegava questa nuova professione.

“In pratica si tratta di arredare o di completare una casa inserendo mobili ed accessori che rimangono temporaneamente in mostra – spiega Roberta Cattani -, fotografarla professionalmente e presentarla sul mercato nella sua luce migliore. Dietro ad ogni allestimento c’è un lungo e ricercato lavoro per far innamorare il potenziale compratore dell’immobile”.

Come è nata questa passione?

“Ho fatto studi completamente differenti nel campo delle lingue dell’economie e sette anni fa, una mia amica mi ha parlato di questa nuova professione che in Italia era quasi sconosciuta. Ho frequentato un corso on line che si teneva negli Stati Uniti e poi uno a Milano e da semplice hobby che seguivo nel tempo libero, l’ho fatto diventare una professione, perché oltre ad appassionarmi mi dava anche tante soddisfazioni. Grande merito però lo hanno anche i miei genitori”.

L’hanno spinta loro ad amare le case?

“Sì, perché mia mamma era appassionata di design e di arredamento e in casa non mancavano mai riviste a tema e in estate al mare, guardavo i cantieri insieme alla mia famiglia con mio padre che mi mostrava nelle case in costruzione, dove sarebbero state la cucina e le altre stanze, mostrandomi gli allacciamenti dell’acqua e delle altre utenze. Questo è stato fondamentale per capire gli spazi vuoti e trovare il modo di arredarli al meglio”.

Quale è il segreto per arredare bene un edificio?

“Ovviamente ci sono tante variabili, ad esempio se la casa è in vendita o in affitto, se è abitata o se è in costruzione, se è nuova o vecchia, ma per tutte seguo due regole. L’arredamento deve colpire emotivamente il compratore che deve innamorarsi guardandola in foto per poi avere le stesse emozioni quando la vede dal vivo. Inoltre bisogna spiegare gli spazi, utilizzando mobili che facciano capire come si possono arredare le stanze, sfruttando ogni angolo nel migliore dei modi: in questo modo si danno suggerimenti su come arredarla. Fondamentale è anche capire il target del potenziale acquirente per immedesimarsi in quello che cerca”.

Su cosa si basa nella scelta dei mobili?

“Ho un magazzino con tantissimi mobili e oggettistica di ogni tipo e dopo un primo sopralluogo, studio quali portare ed utilizzare, scegliendo sempre la soluzione migliore. Nelle case al mare, ad esempio, punto su un arredamento che abbia richiami al mondo marino. Poi ovviamente è importante la fotografia ed infatti mi sono specializzati in tanti corsi per fotografare gli interni”.

Dopo quanto tempo si riprende il suo allestimento?

“Nel contratto si fissano i tre mesi, ma di solito le case che ho allestito, sono sempre state vendute prima”.

Qual è stato il tempo minore in cui è stata venduta una sua casa?

“In un pomeriggio. È capitato una sola volta, ma non lo dimenticherò mai”.